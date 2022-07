Mauro: «Deulofeu ha tutto per infiammare il Maradona. Osimhen? Deve fare 20 gol a stagione»

Oggi La Gazzetta dello Sport intervista l’ex calciatore di Napoli e Juventus, Massimo Mauro, su alcuni temi caldi in casa azzurra:

Su Osimhen: “Mi piace tantissimo. Non è un centravanti “vecchia scuola” ma ha una forza particolare, un atletismo unico e anche molti gol nei piedi. Sarebbe difficile sostituirlo con un bomber dello stesso valore. Osimhen è uno da venti gol a campionato, non se ne trovano così tanti in giro”.

Sull’arrivo di Deulofeu: “Deulofeu ha i numeri per infiammare il Maradona, a Udine ha fatto bene, però bisogna vederlo in una grande squadra: al Milan, senza gli spazi dell’ Udinese, non si è espresso a certi livelli. Lui e Osimhen, quando c’ è da attaccare la profondità, possono far male. Mertens ha caratteristiche diverse, per Osimhen nel finale di stagione è stato una sorta di fionda. Ma inseme possono funzionare: sono fiducioso”.