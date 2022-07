CorrSport: Mertens non è più un giocatore del Napoli, ma ha ancora una speranza

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto del contratto ufficialmente scaduto di Dries Mertens, e della sua voglia di rimanere a Napoli:

“Sia chiaro: uno come Mertens, trentacinquenne integro, proiettato al Mondiale con il Belgio e dotato di un talento fuori del comune troverà di certo una soluzione soddisfacente, ma la sua priorità continua a chiamarsi Napoli. Lo ha detto lui: «Vorrei restare, mi piacerebbe, ma non ho ancora avuto un’ offerta». Il 26 aprile, però, ha ricevuto una visita, a casa: un paio di giorni dopo gli schiaffi di Empoli, in piena depressione cittadina da rimpianto-scudetto, De Laurentiis prova a rigenerare il morale dell’ambiente e va a trovare Dries a Posillipo. A Palazzo Donn’Anna. Con tanto di regalino per il neonato e un invito: vediamoci quando ti pare e aggiustiamo le cose. Ma entro certi limiti, considerando il tempo che fugge e le esigenze del club di abbattere gli ingaggi: un anno a 1,2, magari 1,5 milioni“