Il Roma – Per la fine del mese sarà annunciata la campagna abbonamenti

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sul lancio della campagna abbonamenti in casa Napoli. Secondo il quotidiano l’ attesa dovrebbe essere finita. Ancora qualche giorno e si conoscerà la data in cui sarà presentata la campagna abbonamenti del Napoli. Mentre

altrove questa è già partite sotto al Vesuvio tutto tace. Per fortuna torneranno i tesseramenti, perchè si era temuto un clamoroso dietrofront. E invece non sarà così: giovedì 30 giugno o venerdì 1 luglio il Napoli annuncerà i prezzi degli abbonamenti. Anche in questo caso c’ è grande curiosità. Possibile che i dettagli precisi saranno diffusi in conferenza stampa, ma al momento non ci sono notizie. Difficile che il Napoli aspetti il ritiro di Dimaro, probabilmente convocherà i giornalisti tra una settimana o massimo dieci giorni. Si aspettano prezzi popolari e concorrenziali per tornare a riempire lo stadio “Maradona” e ridare colore e “musica” all’ impianto di Fuorigrotta. Non sarà facile, perché dopo lo scudetto mancato e le tensioni sui rinnovi c’ è un clima di sfiducia.