Il Roma – Anche Ostigard sarà a Dimaro dall’inizio del ritiro

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla trattativa per Leo Ostigard. Secondo il quotidiano c’ è posto anche per Ostigard nel Napoli. Il norvegese sarà il quarto centrale della difesa di Luciano Spalletti. Naturalmente sempre a patto che il reparto resti così come è. Ha trovato, dunque, il tecnico l’ elemento che mancava tra i marcatori dopo la partenza di Tuanzebe. Serviva qualche elemento molto più forte e che conoscesse il campionato italiano. Ostigard ha vestito la maglia del Genoa dallo scorso gennaio. Giuntoli e i suoi collaboratori lo hanno monitorato spesso e alla fine si è deciso di definire l’ offerta e di acquistarlo. Spalletti ha subito detto di sì perché conosceva l’ elemento. Dovrebbe accontentarsi inizialmente della panchina, ma siccome le partite sono tante ci sarà spazio anche per lui. Basti pensare quante volte Juan Jesus è stato impiegato da gennaio in poi quando Koulibaly era in Coppa d’ Africa. Ostigard sa di arrivare in una big e il fatto di poter avere qualche chance anche in Champions League è un plus non da poco. Già a Dimaro-Folgarida darà tutto per convincere Spalletti ad avere fatto la scelta giusta in retroguardia