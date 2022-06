CdS – Oggi Insigne partirà per il Canada. L’esordio il 10 luglio

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto su Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano oggi sarà il grande giorno, l’ex capitano è pronto ad abbandonare la città partenopea per trasferirsi in Canada a bordo di un jet privato da 18 posti, partenza programmata a Ciampino. I canadesi sono pronti ad attenderlo, ma, per la presentazione ufficiale, si dovrà ancora attendere poichè avverrà solo nel momento in cui inizierà il mercato dei trasferimenti, il 6 luglio. In campo probabile che debutterà il 10 luglio, nel match casalingo al BMFO Field di Toronto contro i San José Earthquakes. Ad accompagnare lo scugnizzo ci saranno la moglie Jenny, i due bambini della coppia, i genitori, suoceri e qualche amico di vecchia data.