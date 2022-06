L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sarebbe interessato a Salvatore Esposito, 21 anni, è sotto contratto fino al 2023 con la Spal, è in uscita, costa circa 3 milioni. Mancini lo ha fatto debuttare in Nations League, è un talento su cui puntare, sarebbe un investimento valido. Oltre ai partenopei sul centrocampista ci sarebbe anche l’interesse di Sassuolo e Lazio.