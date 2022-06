CdS – Spalletti non sa ancora che tipo di Napoli allenerà! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul Napoli della prossima stagione. Secondo il quotidiano ci sono tanti dubbi e incertezze per l’allenatore toscano che vorrebbe fossero blindati Koulibaly, Fabian Ruiz e Anguissa ma ancora non ha certezze su nessuno dei tre. Al momento Dries Mertens appare lontano dal rinnovo e con le valigie in mano, mentre su Gerard Deulofeu ci sarebbero delle perplessità. “Poi i casi Ospina, Politano e Ounas, le voci di addio su Osimhen, che cambierebbe con Dzeko in caso di addio. La sostanza? Non sa che Napoli guiderà