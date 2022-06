Grazie alla vittoria per 4-1 sull’Irlanda del Nord, l’Italia Under 21 è riuscita a qualificarsi al prossimo Europeo di categoria, evitando i play-off.

Anche Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano hanno festeggiato la qualificazione, senza però trovarsi in campo durante la partita, assistendo al trionfo ‘soltanto’ dalla tribuna.

Da questo momento, per i due giovani si fa sul serio anche con il Napoli. Il 7 luglio avranno le visite mediche, mentre il giorno dopo partiranno per il ritiro di Dimaro in cui proveranno a mettersi in mostra, sperando di essere scelti da Spalletti per la prossima stagione.