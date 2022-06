Il Roma – Campagna abbonamenti bloccata a causa del canone d’affitto dello stadio

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla problematica della campagna abbonamenti. Secondo il quotidiano il Napoli ha congelato i pagamenti previsti dalla convenzione nel periodo del Covid e sta ridiscutendo con il Comune il canone d’ affitto del Maradona. Passaggio delicato in vista della campagna abbonamenti, perché prima del lancio della campagna bisogna risolvere la questione. Eppure questa è già scattata con ottimi risultati nella maggior parte dei top club italiani. In casa azzurra la situazione è invece per ora in stand by e con la partenza del campionato fissata per metà agosto (il 24 giugno ci sarà il sorteggio dei calendari) non c’ è altro tempo da perdere