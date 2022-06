CorrMezz: il Napoli ha offerto 4.5 mln a Koulibaly, lui non vuole decurtarsi l’ingaggio

Oggi Il Corriere del Mezzogiorno scrive della questione rinnovo di Kalidou Koulibaly, ancora in stand by per il mancato accordo sull’ingaggio:

“Non ci sono novità, né riguardo ad offerte concrete né a scelte diverse riguardo al rinnovo di contratto. Il Napoli ha offerto 4 milioni di base fissa, con i bonus si giunge a quota 4,5, Koulibaly al momento non è propenso a decurtarsi l’ingaggio di 6 milioni di euro più bonus. Il Napoli monitora i talenti che anche in futuro potrebbero coprire il vuoto tecnico lasciato da Koulibaly”.