Il Mattino: ennesimo gol di Kvaratskhelia, così si sta presentando a Spalletti

Oggi Il Mattino ha scritto delle prestazioni brillanti in nazionale di Khvicha Kvaratskhelia, anche ieri in gol in Macedonia-Georgia:

“Il fantasista, destinato a raccogliere l’eredità di Insigne, ha segnato il terzo gol consecutivo (dopo quelli contro Gibilterra e Bulgaria) con la maglia della sua nazionale nella gara contro la Macedonia del Nord del suo prossimo compagno di squadra Elmas. Kvaratskhelia ha contribuito alla vittoria in trasferta della sua nazionale: ennesimo bigliettino da visita da spedire a Luciano Spalletti in vista del suo arrivo in azzurro. Vittoria anche per il Portogallo sulla Repubblica Ceca e successo per il Kosovo di Rrahmani contro l’Irlanda del Nord”.