Tuttosport – La Juventus vuole Koulibaly, un giocatore potrebbe sbloccare l’affare. Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano la Juventus lavora al dopo Chiellini. Nella lista dei sostituti spicca il nome di Kalidou Koulibaly, il preferito di Allegri, ma non è così semplice riuscire ad averlo. Cherubini lavora comunque su un doppio binario. L’acquisto dal Napoli in estate, oppure il tesseramento a parametro zero il prossimo anno. Un ruolo importante, in queste manovre, potrebbe svolgerlo Demiral. L’Atalanta potrebbe riscattarlo (20 milioni più 8 di bonus) di fatto foraggiando il nuovo acquisto bianconero, oppure rimandarlo alla base. E allora ecco l’opzione scambio: il turco al Napoli e Koulibaly a Torino. Alternativa valida e interessante resta Gabriel dell’Arsenal.