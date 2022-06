TMW – Le probabili formazioni di Italia-Germania. Politano dovrebbe partire titolare

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulle probabili formazioni del match di Nations League tra Italia e Germania. Secondo il portale ci saranno tante novità di formazione per gli azzurri perché quella di stasera sarà la prima di quattro gare in cui il ct vorrà testare anche i più giovani presenti in gruppo. Donnarumma agirà tra i pali, capitan Bonucci dovrebbe rifiatare: spazio ad Acerbi che affiancherà Bastoni. Sulle fasce al momento i favoriti sono Florenzi e Biraghi (in ballottaggio con Spinazzola). A centrocampo certa la presenza di Tonali con Cristante che agirà da vertice basso e Locatelli a completare il centrocampo. Il centravanti sarà Scamacca, in un tridente composto anche da Pellegrini e Politano.