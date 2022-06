Il Roma – Mertens rifiuta la Lazio e aspetta ancora un’offerta dal Napoli

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sul rinnovo di Dries Mertens. Secondo il quotidiano il solo pensiero di andare via da Napoli e dal Napoli per andare a Roma e vestire la maglia della Lazio non fa dormire Mertens. Ciro sembra aver detto di no all’ offerta del presidente Lotito per alcune ragioni. Prima di tutto i soldi non sarebbero troppo rispetto a quelli di De Laurentiis. Poi dovrebbe fare il supplente di Immobile mentre con Spalletti potrebbe sempre sfruttare il ruolo di sotto punta per essere titolare. Bisogna capire qual è la forbice tra domanda e offerta. Se si tratta di tre quattrocentomila euro è inutile neanche parlarne. Bisogna chiudere assolutamente accontentando l’ attaccante. Che ha deciso di aspettare ancora De Laurentiis per trovare un punto di incontro. Guadagnando poco più di un milione e mezzo non ci sarebbe neanche da discutere.