Il Mattino: il Napoli vuole che Koulibaly si tagli lo stipendio per restare

Oggi Il Mattino scrive della difficile situazione per il rinnovo di Kalidou Koulibaly, in scadenza nel 2023 e sempre più distante dal Napoli:

“Il contratto con il Napoli scade a giugno 2023 e questo vuol dire che se il difensore e De Laurentiis non dovessero trovare un accordo, da gennaio Kalidou potrebbe firmare per un altro club a zero. Questa è un’ipotesi che il Napoli vorrebbe evitare ed è per questo che il tentativo di avvicinamento con l’entourage del giocatore (rappresentato dal potentissimo agente Ramadani) c’ è già stato. Ma senza esito. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe un sostanziale taglio sullo stipendio di Koulibaly, mentre il giocatore sa che il prossimo potrebbe essere il contratto della vita, e per tanto punta al rialzo. Insomma, domanda e offerta al momento sono distanti e il patron azzurro punta tutto sull’attaccamento di Kalidou alla maglia e alla città. Di ufficiale ancora nulla, e lo stesso Koulibaly non vuole parlare di futuro. Il presente è il suo Senegal e il Napoli verrà dopo”.