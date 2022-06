Gazzetta: il Barcellona su Fabian, sostituirebbe De Jong (in partenza)

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse del Barcellona per Fabian Ruiz, in scadenza con il Napoli nel giugno del 2023:

“Il Barcellona, nonostante abbia una nidiata cresciuta nella cantera di centrocampisti di assoluto livello internazionale – come Pedri (2002) e Gavi (2004) -, vorrebbe l’andaluso che andrebbe a sostituire l’olandese Frenkie de Jong, in partenza. Operazioni che hanno bisogno di tempo e per questo ci sarà da attendere. Forse anche oltre i quindici giorni richiesti a De Laurentiis dagli agenti, che devono rispondere anche a una proposta di prolungamento di un paio d’anni offerta al rialzo sull’ ingaggio dal Napoli, con una clausola rescissoria relativamente bassa per consentire di poter andare via senza grandi problemi”.