CdS – Ounas di nuovo sulla lista dei partenti! Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Adam Ounas. Secondo il quotidiano il ds Giuntoli ricomincia a dedicare a lui un po’ delle centinaia di telefonate quotidiane che del mercato sono il pane. Il sale e il pepe: quello che sta provando a mettere il Monza sulla costruzione della squadra che dovrà al prossimo campionato di Serie A, spinto ovviamente dalla mano di Stroppa. Con lui Adam ha lavorato al Crotone per un mesetto prima dell’ esonero, a febbraio 2021, ma la stima è quella di sempre nonostante sia trascorso un po’ di tempo. Non è cambiata, e così vorrebbe puntarci ancora. Un progetto che in B non è andato a buon fine, ma anche un’ idea immediatamente riproposta a Galliani e Berlusconi dopo la promozione. Soprattutto perché Ounas ha 25 anni e la necessità assoluta di vivere un campionato da protagonista.