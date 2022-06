Il Mattino – Di Lorenzo a Napoli per sempre! Il suo sogno è diventare capitano

Oggi Il Mattino scrive dell’attaccamento alla maglia del Napoli di Giovanni Di Lorenzo, il cui unico obiettivo è restare fino a fine carriera in azzurro:

“Giovanni Di Lorenzo ha una idea fissa, che non nasconde a nessuno. Soprattutto al suo procuratore, Mario Giuffredi, che di tanto in tanto gli presenta qualche idea alternativa: «Voglio restare a Napoli e giocare fino a fine carriera qui». Una frase che sa d’ amore. È una storia all’ incontrario, di questi tempi in cui un po’ tutti si fanno trascinare dal vortice del mercato”.

Di Lorenzo punta a diventare uno degli uomini simbolo del nuovo Napoli:

“E candidamente non nasconde neppure quello che è il suo desiderio da realizzare un giorno, quando quelli delle vecchia guardia lasceranno: «Diventare il capitano del Napoli». Lui ha la grinta di chi ha scalato passo dopo passo il sentiero della gloria: ed è per questo che non vuole lasciare la Nazionale («Ci ho messo così tanto tempo per arrivare qui», ha ammesso con candore) ed è per questo che vuole restare al Napoli e diventare uno dei simboli di questo nuovo corso che De Laurentiis sta varando”.