Sportitalia – Anche Vicario in lizza per la porta azzurra! I dettagli

L’edizione odierna di Sportitalia ha fatto il punto sulla questione portiere in casa Napoli. Secondo il quotidiano i pali azzurri rappresentano ancora un’incognita per il mercato del Napoli. Ospina, vicino ai saluti e Meret, interessato ad un futuro azzurro solo in caso di protagonismo. Il Napoli in tal caso sta osservando due portieri. Tra i pali azzurri non c’è ancora molta chiarezza. Nella lista del Napoli c’è anche Guglielmo Vicario, classe 1996. L’Empoli ha un diritto di riscatto di circa 10 milioni dal Cagliari. Ovviamente si darà precedenza alla decisione di Alex Meret ma Vicario piace molto. “E se non servisse un vice esperto, uno degli indiziati è Salvatore Sirigu, in uscita dal Genoa e che il Napoli aveva cercato anche quattro anni fa.