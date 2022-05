La Repubblica – Presto incontro De Laurentiis-Mertens per il rinnovo! Le ultime

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla situazione rinnovo di Dries Mertens. Secondo il quotidiano in casa Napoli, oltre alle cessioni ed agli acquisti, continua a tenere banco la questione relativa ai rinnovi contrattuali. Diversi calciatori infatti sono in scadenza con il Napoli, e potrebbero perciò accordarsi con altre società e lasciare gli azzurri senza alcun vincolo. In particolare il rinnovo di Mertens continua a tenere tutti con il fiato sospeso. L’attaccante belga è uno dei calciatori più rappresentativi del Napoli, quasi un simbolo della napoletanità. Eppure il suo contratto scadrà tra poco più di un mese e, al momento, l’accordo per prolungare il sodalizio sembra ancora lontano. Spunta però una novità importante. Mertens e De Laurentiis potrebbero incontrarsi a Capri per discutere e chiudere il rinnovo, in uno dei luoghi più romantici del napoletano. Una storia d’amore che sembra quasi scritta e meriterebbe un epilogo simile. Mertens, infatti, si aggregherà agli impegni internazionali del Belgio e l’obiettivo di ADL è quello di chiudere definitivamente la trattativa prima della partenza.