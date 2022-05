Il Mattino: Mertens e il Napoli non si sono ancora sentiti, il belga ora si guarda intorno

Oggi Il Mattino scrive della trattativa non ancora sbocciata per il rinnovo di Dries Mertens, che intanto si guarda intorno per il futuro:

“Il Napoli aspetta una chiamata di Mertens: sembra paradossale, ma club e Dries si sono accordati così. In realtà, De Laurentiis si attendeva qualcosa già in questi giorni, ma Mertens ha preso tempo. Ora c’è la nazionale passeranno altri giorni. Deve capire se le voci della Mls sono vere. E se c’è in giro qualcuno che gli garantisca una maglia da numero 9. Perché – nonostante le belle parole di Spalletti – Mertens vorrebbe essere impiegato da prima punta e non alle spalle o al fianco di Osimhen. Ma fino a quanto Mertens sarà disposto ad abbassare il suo stipendio? Ora prende 3,5 milioni l’anno. E l’impressione è che non pensi affatto a un grosso sconto“.