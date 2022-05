Il Mattino: Kvaratshkelia arriverà a Napoli il 5 luglio

Oggi Il Mattino ha svelato alcuni dettagli sull’arrivo a Napoli di Khvicha Kvaratskhelia, appena acquistato dalla Dinamo Batumi:

“A proposito del georgiano: per lui nessun blitz in queste settimane per le visite in Italia. Il Messi della Dinamo Butemi continua a far gol con il suo club. Arriverà a Napoli direttamente il 5 luglio, quando è previsto il raduno a Castel Volturno per gli accertamenti medici di rito. Giocherà in Nations League quattro gare con la sua nazionale e poi, al momento, è previsto il rientro nel suo club per giocare altre due gare nel proprio campionato. Un tour de force che a 21 anni non peserà”.