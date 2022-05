CdS – Osimhen dovrebbe restare, nessun club arriverà ad offrire 110 milioni

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è in totale relax prima di dedicarsi alla Nazionale. Salterà il tour negli Stati Uniti, assicurando però la sua partecipazione alle due gare di qualificazione alla Coppa d’Africa il 9 giugno con la Sierra Leone in casa e il 13 giugno con Mauritius in trasferta. Poi ferie e appuntamento venerdì 8 luglio, il giorno della partenza del Napoli per il Trentino. Sul nigeriano c’è sempre l’interesse dei club inglesi. Hanno chiesto info lo United e l’Arsenal, e a gennaio il Newcastle arrivò finanche a offrire 100 milioni. De Laurentiis ha rifiutato la proposta ed anzi ha fissato a 110 milioni di euro il prezzo di partenza dell’attaccante. Il club, insomma, resta in attesa e per il momento esclude che i corteggiatori interessati recapitino proposte interessanti. E pian piano il tempo passa. L’8 luglio non è vicino, per carità, ma neanche poi così lontano.