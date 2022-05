Il Mattino: la sconfitta a tavolino contro la Juve fu la prima crepa nel rapporto Gravina-Adl

Oggi Il Mattino fa il punto sul rapporto tra Aurelio De Laurentiis e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in questi giorni aspramente criticato dal presidente del Napoli:

“La prima crepa del rapporto è legata a Juventus-Napoli e alla sconfitta a tavolino che in primo e secondo grado venne decretata al Napoli nell’ ottobre del 2020. Aurelio De Laurentiis si sentì offeso dal deferimento per la violazione del protocollo sanitario, dalle sentenze e dalla parole usate dai giudici nei verdetti. Ma la scelta della Figc (e della Juventus) di non costituirsi al cospetto del Collegio di Garanzia del Coni (che ribaltò i due provvedimenti) aiutò a rinviare lo scontro“.