Gazzetta: la cessione di Osimhen sembra sempre più possibile

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto della possibile cessione a fine anno di Victor Osimhen, che ha diversi estimatori in Premier:

“È chiaro che se il Napoli si muove su un centravanti di questa portata significa che la cessione dell’attaccante africano, arrivato dal Lilla due anni fa, appare più che possibile. Infatti da tempo sull’attaccante del Napoli hanno messo gli occhi il Manchester United e l’Arsenal, mentre in gennaio era stato il Newcastle a farsi avanti per ingaggiarlo. Sono mesi che agenti e mediatori lavorano su un affare che potrà spostare parecchi soldi. Infatti De Laurentiis non vuole venderlo a meno di 100 milioni di euro. Di fatto il doppio di quanto lo sta pagando, anche se nell’operazione col club francese furono inseriti quattro giocatori che portarono la valutazione a oltre 70 milioni di euro”.