TMW – Tre club inglesi vogliono Osimhen, ma al momento nessuna trattativa

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il portale su Victor Osimhen ci sarebbero tre club inglesi, interessati ad un possibile suo approdo in Inghilterra. Il club partenopeo punta molto sull’attaccante, visto il grande investimento fatto due anni fa. E’ chiaro però che se dovesse arrivare un’offerta da 100 milioni di euro verrebbe sicuramente valutata. In questo momento nessuno si è ancora fatto avanti in maniera decisa ma il Manchester United, l’Arsenal e il Newcastle sono alla finestra per il centravanti nigeriano.