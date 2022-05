TMW – Questa la probabile formazione del Napoli! Le ultime

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro il Genoa. Secondo il portale Luciano Spalletti per l’ultima gara stagionale al Maradona confermerà il 4-2-3-1, e probabilmente la formazione che ha espugnato il campo del Torino nell’ultimo turno. Tra i pali dunque Ospina con nessun dubbio per il quartetto difensivo con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Fabiàn e Anguissa (quest’ultimo insidiato da Lobotka). Alle spalle della prima punta Osimhen si muoveranno Lozano, Mertens e Insigne che saluterà il pubblico napoletano prima dell’addio.