Il Mattino: se Ospina andrà via, potrebbe arrivare Sirigu come vice-Meret

Oggi Il Mattino scrive del possibile addio a zero di Ospina, e del conseguente possibile arrivo di Salvatore Sirigu come vice-Meret:

“E resta ancora aperto il discorso del rinnovo di Ospina che è in scadenza di contratto il 30 giugno: previsti nei prossimi giorni contatti del suo agente con il club azzurro, il colombiano senza il prolungamento dell’ intesa andrebbe via a parametro zero. La sua partenza darebbe la certezza della permanenza di Meret e arriverebbe un nuovo vice che potrebbe essere Sirigu. Ma tutto è ancora da decidere: il rebus portieri verrà sciolto a fine mese”.