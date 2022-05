Gazzetta: una volta Napoli era sinonimo di gioia sportiva, oggi contesta anche un 6-1

Oggi La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento al clima astioso dei tifosi del Napoli verso la squadra nel finale di stagione:

“Una volta Fuorigrotta era sinonimo di gioia e sana passione sportiva. Oggi si va allo stadio interrogandosi su cosa succederà sugli spalti. Al punto che persino una vittoria per 6-1 viene contestata. De Laurentiis negli anni ha avuto parecchi meriti, fra i quali quello di aver tenuto a distanza i gruppi ultrà più oltranzisti. Peccato poi non abbia mai avuto una politica di comunicazione per incentivare e avvicinare la grande tifoseria napoletana, che da anni si sente lontana dal club col presidente che solo due settimane fa ha finito per dare una accezione negativa del tifoso medio («vessato da mogli, figli, amanti durante la settimana, poi è normale nel calcio voglia vincere»)”.