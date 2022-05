Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e conduttore su Radio Marte, dopo gli ultimi avvenimento di questi giorni, si proietta già alla sfida di domenica, l’ultima casalinga del Napoli contro il Genoa.

In particolare, per Auriemma il clima per l’ultima di Insigne nella sua città potrebbe non essere così tanto sereno, in quanto il tifo è ancora scottato per il modo in cui gli azzurri hanno abbandonato la corsa Scudetto e quindi, per questo motivo, potrebbe esserci aria di contestazione.

Non il clima ideale per salutare Insigne.

Fonte: Tuttosport.