Ultimi 17 giorni per Lorenzo Insigne in maglia azzurra, poi il capitano passerà al Toronto.

Il club partenopeo, quindi, ha deciso di organizzare una festa in suo onor. In occasione della sfida al Maradona con il Genoa, ci sarà una celebrazione in cui il popolo napoletano e tutti i suoi tifosi potranno salutare il proprio capitano.

Dopo dieci anni Il Magnifico se ne andrà con la consapevolezza di aver dato tutto per la sua maglia.