TMW – Il Napoli punta Broja, in caso di addio di Osimhen. I dettagli

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il portale il calciomercato del Napoli passa inevitabilmente dalla possibile partenza di Victor Osimhen. Nella giornata di mercoledi, i partenopei hanno incontrato l’entourage del giocatore per chiarire la posizione societaria verso la possibile cessione del nigeriano. Il ragazzo viene valutato 100/110 milioni dal club, e potrebbe essere il grande sacrificato del mercato estivo. Il Napoli si sta già guardando intorno alla ricerca del sostituto, ed avrebbe individuato in Armando Broja un profilo ideale per l’attacco. Si tratta di un calciatore che presenta delle caratteristiche molto simili al nigeriano, in quanto predisposto ad attaccare la profondità e ad uno stile di gioco molto fisico. Il centravanti albanese è inoltre molto bravo nei duelli aerei e presenta un’attitudine al dribbling più alta rispetto all’attaccante azzurro. I dubbi sorgono in fase realizzativa, visto che Broja ha una media di 0,28 gol ogni 90 minuti, mentre quella di Osimhen ammonta a 0,6 per match. Si tratta comunque di un ragazzo giovanissimo e con ampi margini di crescita. L’adattamento sarà un fattore fondamentale per il suo potenziale rendimento. Resta da capire però quale sarà effettivamente il futuro del nigeriano