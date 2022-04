Il Roma – La società smentisce la voce di uno stadio semivuoto

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sulla presunta indiscrezione di uno stadio Maradona deserto contro il Sassuolo. Secondo il quotidiano si parlava di flop al “Maradona. Partita per pochi intimi oggi a Fuorigrotta, con una prevendita di 4mila biglietti circa. In conferenza con Spalletti è emersa una domanda proprio su questo tema, ma l’ ufficio stampa del Napoli è intervenuto per correggere il giornalista. Sono stati venduti già 20mila tagliandi, ha precisato la società. Smentito, quindi, il flop di vendite. Oggi a Fuorigrotta lo stadio Diego Armando Maradona non dovrebbe apparire semivuoto, nonostante la forte delusione per l’ addio alla corsa scudetto.