Il Roma – La faccia triste di un club troppo arrendevole

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa Napoli. Secondo il quotidiano vi è entusiasmo zero in casa azzurra. Facce tristi, mai allegre, neanche quando sono andati in campo in corsa per vincere lo scudetto. L’ impresa era alla portata. E’ andato a vuoto l’ invito di Spalletti. A De Laurentiis basta tornare in Champions. Quando il Napoli era in corsa per lo scudetto, forse sarebbe bastata una presenza presidenziale invece del silenzio assoluto. Il treno è ormai passato. Lasciamo stare le fandonie della personalità che manca e della pressione della “piazza”. Una società e una squadra assenti hanno rinunciato al colpo grosso. Non si pretendeva che vincessero lo scudetto, ma almeno che non rinunciassero a tentare. È stata la grande occasione dalla stagione dei 91 punti. Dopo una delusione simile, per il futuro ovviamente De Laurentiis deve fare quadrare i conti. Ma c’è un clima diverso da creare. Questo clima non piace. Sarebbero in partenza numerosi giocatori e Spalletti dovrà intervenire nel setacciare una rosa molto modificata. Stando così le cose, la rifondazione del Napoli si presenta molto problematica. Senza i maggiori incassi dalle cessioni, il Napoli potrà fare poco sul mercato. L’ indirizzo societario sarà diretto su giocatori giovani e promettenti. Il Napoli di un padre-padrone, con molti meriti, ma con limiti evidenti di gestione solitaria, avrà un destino incerto. Quattro punti necessari nelle restanti quattro per evitare la debacle. C’è il Sassuolo al “Maradona” e ci sarà poi il Torino in trasferta. Due tappe insidiose. Fallendole si aprirebbero scenari di una crisi profonda. La Roma, quinta, è nove punti sotto. Ma di questo Napoli c’ è poco da fidarsi.