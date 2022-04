Il Resto Del Carlino – Il Napoli vuole Hickey, questa la richiesta del Bologna. I dettagli

L’edizione odierna de Il Resto Del Carlino ha fatto il punto sul mercato del Bologna. Secondo il quotidiano pare che il Napoli sia interessato ad Aaron Hickey. Il Napoli si è mosso con concretezza sul laterale mancino. Il club di De Laurentiis è pronto a mettere sul tavolo 20 milioni per il dopo Mario Rui. Il Bologna valuta lo scozzese tra i 25 e i 30 milioni e spera che alla corsa per il gioiello di casa possano unirsi club della Premier. Lo scozzese ha come obiettivo l’ approdo in Inghilterra ed a Casteldebole sperano che la mossa del Napoli apra l’ asta che possa alzare il prezzo e avvicinare la richiesta di 25- 30 milioni. A gennaio si mossero Brentford, Newcastle e Aston Villa, con offerte da 10 milioni più bonus. Il Napoli sarà chiaramente interlocutore privilegiato. Nel caso in cui dall’ Inghilterra non si muovessero club che parteciperanno alle coppe, perché anche il palcoscenico europeo può pesare sulla decisione del calciatore. Se arriveranno cifre superiori ai 20 milioni di euro, insomma, Hickey diventerà pedina sacrificabile.