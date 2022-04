Il Mattino: Napoli-Sassuolo, torna Ospina tra i pali

Oggi Il Mattino scrive del rientro tra i pali di David Ospina per Napoli-Sassuolo, dopo l’errore di Meret a Empoli:

“Riecco Ospina: torna tra i pali il portiere colombiano, indisponibile con la Roma e in panchina contro l’Empoli, partita in cui gli azzurri sono crollati nel finale incassando tre gol in otto minuti e Meret ha commesso un errore gravissimo sulla rete del 2-2 di Pinamonti”.

Il Napoli prova con Ospina a collezionare un altro clean sheet:

“Napoli che si è sfaldato in fase difensiva nelle ultime tre partite incassando sette reti e che subisce almeno un gol da dieci gare consecutive: l’ultimo clean sheet di Ospina fu nel match vinto 2-0 il 6 febbraio a Venezia“.