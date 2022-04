Dionisi: “Stiamo bene, l’obiettivo è raggiungere i 50 punti”

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha riportato la conferenza stampa del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, in vista della partita contro il Napoli. Ecco quanto detto:

“Ci sono tante motivazioni, affrontiamo il Napoli che come noi è ferito dopo una sconfitta. Ci sono difficoltà e stimoli, comprese le aspettative sulla prestazione alla quale proveremo a unire un buon risultato. Li penso come avversari in questa gara e non guardo la loro classifica. Il mio obiettivo in queste 4 partite è raggiungere 50 punti, vogliamo migliorare quanto fatto all’ andata. Da due gare siamo fermi a 22 nel

ritorno, c’ è la volontà di riscattarci e vedere la posizione. Siamo in quattro a giocarci dal 9° al 12° posto. Stiamo bene, dopo il dispendio fisico e mentale importante”