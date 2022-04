De Giovanni: «De Laurentiis sia chiaro, se ridimensiona il Napoli lo dica subito»

Oggi La Gazzetta dello Sport intervista lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, a proposito del momento e del futuro del Napoli:

Sul futuro del Napoli: “Non sono ottimista. Se il presidente può rinforzare la squadra tenga pure Spalletti. Ma se per questioni economiche debba rientrare di quei 220 milioni di cui ha parlato, e serva ridimensionare posso capirlo, però sia chiaro con la piazza. Kvaratskhelia è una scommessa ma quante ce ne saranno nel prossimo Napoli? De Laurentiis sia diretto, allora: prenda un tecnico come De Zerbi per valorizzare solo giovani, con una squadra fortemente identitaria che a me come tifoso piacerebbe”.