Careca: «Spalletti è un grandissimo allenatore, al Napoli servono figure con mentalità così»

Oggi La Gazzetta dello Sport intervista l’ex attaccante del Napoli di Maradona, Antonio Careca, sul momento degli azzurri:

Su Spalletti: “Sì, è un grandissimo allenatore. Agli azzurri, per il discorso di prima, servono figure con una mentalità così. Per questo mi auguro che possa rimanere ancora diversi anni, è l’ uomo giusto per riprovare l’ assalto ad uno scudetto che manca da troppo”.

Mertens merita il rinnovo? “Assolutamente, è eccezionale. Ha doti tecniche impressionanti, ma non ci si può aspettare che risolva le partite da solo. Quando è al meglio, è sempre determinante. Nonostante abbia quasi 35 anni (li compirà venerdì, ndr) può ancora contare su una brillantezza fisica che gli permetterà di essere incisivo ancora per qualche anno, ne sono certo”.