Il Roma – Spalletti si affida alla coppia Rrahmani- Juan Jesus per bloccare l’Empoli

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro l’Empoli. Secondo il quotidiano Spalletti ha fiducia in un duo difensivo che in più occasioni ha già guidato il reparto: Rrahmani e Juan Jesus . Dal match contro i toscani passano le residue speranze scudetto. Spalletti deve far fronte anche all’ assenza di Koulibaly. Con Tuanzebe sempre più oggetto misterioso le scelte sono praticamente fatte, e la linea centrale sarà questa. Dopo aver festeggiato le 200 in Serie A, il brasiliano è chiamato ad un’ altra prova di sostanza, ma ha già in passato ha dimostrato che l’ affiatamento fra i due è cresciuto. Lo testimoniano i numeri nelle 14 partite in cui la coppia è scesa in campo. Statistiche molto interessanti che lasciano più sereno Spalletti, nonostante l’ assenza di Koulibaly sia pesantissima in una gara in cui è vietato sbagliare per continuare la rincorsa alla vetta. Quattordici partite, con numeri interessanti. Negli incontri in cui Rrahmani e Juan Jesus sono scesi in campo il Napoli ha collezionato 7 vittorie di cui una a San Siro con il Milan. Sono 4 invece i pareggi, di cui uno importantissimo in casa del Barcellona.