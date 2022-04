Il Mattino: oggi saranno sciolti i dubbi Elmas e Ospina, ancora out Di Lorenzo

Oggi Il Mattino fa il punto sugli infortuni e sui recuperi in casa Napoli per la trasferta di Empoli, in programma domani alle 15:

“Oggi verrà sciolto il dubbio Elmas, che ieri ha svolto lavoro in palestra per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro, e potrebbe farcela a recuperare in tempo utile e andare in panchina. E verrà presa anche la decisione su Ospina che ieri ha svolto parte di allenamento personalizzato sul campo e parte in gruppo. Non ci sarà ancora Di Lorenzo che ha svolto ieri una seduta personalizzata in palestra e in campo e dovrebbe tornare a disposizione per la prossima sfida contro il Sassuolo”.