Gazzetta: Spalletti si affida a Demme al posto di Lobotka, giocherà solo uno tra Fabian e Zielinski

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive del rientro da titolare in campionato per Diego Demme dopo l’infortunio di Lobotka:

“Fabian Ruiz e Piotr Zielinski da tempo sono sotto i loro standard di rendimento. Il tecnico li ha difesi, si è anche fidato sin troppo di loro (schierandoli entrambi insieme e perdendo contro la Fiorentina la sfida proprio in mezzo al campo) ma negli ultimi tempi non c’è stata una reazione convincente. Per cui a questo punto è probabile, come fatto anche in altre partite, che Spalletti si affidi a una staffetta fra i due dando fiducia in mezzo a Diego Demme, che come vertice basso del 4-3-3 è quello che si addice meglio al ruolo”.