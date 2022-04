Corsi:” Ottimo rapporto con Spalletti, il Napoli può continuare a credere nel titolo”

Intervistato al Corriere dello Sport il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha presentato la sfida al Napoli e parlato del suo rapporto con Spalletti. Ecco quanto detto:

“Nel 1991, quando diventai presidente e lui giocava, il direttore sportivo me lo propose come jolly: avevamo un rapporto di amicizia da anni e così lo corteggiai. Poi è stato allenatore dagli Allievi e via in prima squadra: con lui abbiamo fatto la prima cavalcata dalla C alla A, quella che ha segnato il futuro suo e dell’Empoli. È partito tutto da lì. Tra noi vi è un rapporto molto intimo, confidenziale e bello. Domani ci rincontreremo su fronti opposti per una sfida importante per entrambe le squadre. Dobbiamo fare una grande partita per raccogliere i punti necessari per la salvezza aritmetica. All’andata poteva finire in qualsiasi modo, la prestazione fu ottima”. Credo poi che il Napoli può ancora credere nello scudetto”.