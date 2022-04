CorrSera: Osimhen l’uomo del riscatto, vuole tornare subito al gol

Oggi Il Corriere della Sera scrive della voglia di riscatto di Victor Osimhen, che dopo il digiuno con la Roma vuole già tornare al gol:

“Osimhen può essere ancora l’uomo del riscatto, il Napoli durante gli allenamenti ha gestito le sue condizioni per fare in modo che superasse gli acciacchi post Roma. Ad Empoli punterà a ritrovare la via del gol, la sua «medicina» preferita. Sedici stagionali, dodici in campionato, dove viaggia alla media di uno ogni 135 minuti, praticamente a Osimhen serve una partita e mezzo per far gol”.