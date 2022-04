Il Mattino: Meret e il futuro, vuole il Napoli da titolare

Oggi Il Mattino ha scritto delle parole rilasciate ieri da Alex Meret sul suo futuro, in bilico visto il contratto in scadenza nel 2023:

“Ma per Meret è anche tempo di bilanci in vista della prossima stagione. Perché già quest’anno pensava e sperava di avere più spazio, mentre è stato sostanzialmente all’ombra di Ospina. «Spero di vestire ancora la maglia azzurra. La società sa che sto benissimo in questa città, quindi il mio obiettivo è questo. Inoltre vorrei provare a giocare qualche partita con l’azzurro Nazionale. Il mio obiettivo è questo e sarà questo anche il prossimo anno»”.