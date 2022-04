Il Mattino: Empoli-Napoli, Spalletti torna nella sua prima casa calcistica

Oggi Il Mattino scrive del ritorno nella sua prima casa calcistica di Luciano Spalletti ad Empoli domenica pomeriggio:

“Come fa a sentirsi nemico a Empoli? È iniziato tutto lì. Per davvero. 35 anni, appena finito di giocare (ovviamente all’ Empoli, dove era arrivato quattro anni prima, nel 1991), i capelli quasi un ricordo e la panchina in serie C offerta da Fabrizio Corsi. In pochi anni si ritrovò in serie A. «Ma io i giocatori della A neppure li conosco». E il presidente replicò: «Vuol dire che ti regalo l’ album delle figurine». Cavolo, Empoli. Certo, non proprio un posto come un altro”.

Spalletti non ce la fa proprio a considerare l’Empoli un nemico, scrive Il Mattino:

“È un innovatore e a Empoli hanno fiuto. Ne hanno sempre avuto. Tre anni e arriva la scalata in A. Ed è per questo che è rimasto legato alla città e al club: durante i mesi in cui era a casa, licenziato dall’ Inter, spesso è andato a trovare i tecnici del settore giovanile dell’ Empoli. Confrontandosi con loro. Certo, il calcio divide: c’era lui sulla panchina dell’ Inter che condannò l’ Empoli alla retrocessione tre anni fa all’ ultima giornata. Ma quei punti servivano ai nerazzurri per tornare in Champions (il regalo di Luciano ad Antonio Conte). Oggi è più o meno la stessa cosa, con la differenza che la squadra di casa è salva da tempo”.