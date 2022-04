CorrSera: Insigne non ha smesso di credere al sogno scudetto

Oggi Il Corriere della Sera scrive delle ultime giornate di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli, e del sogno scudetto:

“Lunedì non sono state le sue prime lacrime napoletane, il ricordo più vivo è la sconfitta in Supercoppa, il pianto per il rigore sbagliato contro la Juventus. Dopo la partita contro la Roma Lorenzo era distrutto, in quest’annata da «separato in casa» in chiave prospettica dopo la firma con il Toronto, si è aggrappato al suo sogno più grande: vincere lo scudetto”.

Insigne e compagni vogliono reagire già ad Empoli per farsi trovare pronti nel caso di un inciampo di Milan o Inter:

“Le possibilità si sono fortemente ridotte ma a Castel Volturno si respira il desiderio di reagire per farsi trovare pronti nel caso in cui si ripresenti l’opportunità dell’assalto al primato nelle ultime cinque giornate. Insigne è all’ultimo mese della sua avventura napoletana, non vuole consegnare ai napoletani la «cartolina» del capitano che molla prima del triplice fischio. Le speranze passano anche per la sua qualità, l’ambizione di lasciare altre tracce nella storia“.