TMW – Il Napoli prova il doppio affare dal Verona! I dettagli

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli in estate. Secondo il portale dopo aver piazzato i colpi Kvaratskhelia e Olivera, Giuntoli sta studiando una doppia operazione dal Verona, con l’intenzione di portare sotto il Vesuvio Antonin Barak e Nicolò Casale. Il Napoli sarebbe pronto a stringere per questo doppio colpo dal Verona. Barak è particolarmente apprezzato per la sua duttilità e la capacità di attaccare l’area avversaria, dimostrandosi efficace sia nell’interdizione che nella definizione del gioco. Il centrocampista ceco è inoltre un’ottimo tiratore dalla distanza, ed il suo arsenale di caratteristiche permetterebbe al Napoli un maggiore smalto offensivo in vista della prossima stagione. Nicolò Casale si sta dimostrando un difensore affidabile ed in forte crescita, portandosi all’attenzione di alcuni importanti club italiani, fra cui proprio gli azzurri. Il classe 98′ piace molto per la sua capacità d’impostazione unita alle qualità difensive. Al momento la doppia operazione appare complicata, ma tutt’altro che impossibile, e la sensazione è che al termine della stagione gli azzurri tenteranno l’affondo.