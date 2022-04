CdS – Confermato Zielinski, Lozano avanti su Politano

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro la Roma. Secondo il quotidiano torna Anguissa, in mezzo al campo dopo aver dovuto fermarsi una settimana per colpa di un giallo di troppo. Lui con Lobotka, sembra la soluzione più naturale o forse semplicemente quella più istintiva e probabile. Il dubbio, sarà sulla figura da sistemare alle spalle di Osimhen, ma Zielinski sembra in vantaggio, per vocazione e attitudini. Qualcosa cambierà, soprattutto dalla trequarti in su, in quella terra rimasta incolta contro la Fiorentina e nella quale bisognerà scovare energie per credere ancora nello scudetto. Il campo dice Lozano più di Politano e i due allenamenti che restano serviranno semplicemente per spingere Spalletti a verificare la condizione del messicano, che a Bergamo è entrato con prepotenza e con la Fiorentina, qualcosa ha dato ma sempre meno di quello che sarebbe servito. Lozano è rapidità di calcio, non sempre di pensiero: ma una risorsa del genere, che ribalti l’ azione e costringa la Roma al fedele 4-2-3-1. Difesa immutabile ma Spalletti non esclude novità a preoccuparsene, diventa riferimento per innescare speranze mai perdute di restare in scia allo scudetto.