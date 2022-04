Gazzetta: Spalletti pensa a Mertens sottopunta insieme a Osimhen

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto della possibilità di Dries Mertens di partire titolare in Napoli-Roma lunedì:

“Se il tecnico optasse per il 4-2-3-1 è forte la candidatura di Mertens per giocare titolare da sottopunta rispetto a un Zielinski ultimamente apparso fuori fase”.

“E per far sì che il centravanti nigeriano, alla ricerca della profondità, non si ritrovi troppo isolato nel ribaltamento dell’azione, ecco che la presenza di Mertens dall’inizio – sarebbe la prima volta in questa stagione dei due insieme da titolari – darebbe più peso alla manovra offensiva e al comando del gioco. Perché il belga è abile ad arretrare per far da collante nello sviluppo dell’azione, ma anche a muoversi in maniera imprevedibile lungo la linea dei 16 metri, facendo sì che proprio Osimhen possa trovare quegli spazi per diventare decisivo”.